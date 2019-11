Flämische Nationalisten glauben nicht mehr an Koalition mit der PS

Die flämischen Nationalisten von der N-VA glauben nicht mehr an eine Koalition, die sie mit den Sozialisten von der PS verbinden könnte. Zwischen den beiden Parteien liege auf der sozioökonomischen Ebene ein zu großer Fels, so Geert Bourgeois. Dessen königlicher Vorsondierungsauftrag, den er gemeinsam mit dem Sozialisten Rudy Demotte inne hatte, ging Anfang dieser Woche zu Ende. In einem Interview mit De Tijd und L'Echo, das an diesem Samstag veröffentlicht wurde, stellt er auch fest, dass die Kluft nicht nur zwischen diesen beiden Parteien tief sei.