Tierrechtsaktivisten von Animal Resistance besetzen Stopfleber-Farm in Bekegem

Michaël Devoldere, Sprecher von Minister Weyts, hat inzwischen reagiert. Das Verbot der Zwangsernährung in Flandern sei bereits genehmigt. "Die Schließung wurde per Dekret genehmigt, so dass ihr Kampf veraltet ist.“ Sie sollten daher eher versuchen, für das Vorgehen in Flandern Werbung zu machen, so dass auch woanders ähnlich vorgegangen werde. Dabei könne man gleich mal mit Wallonien und Frankreich beginnen, heißt es weiter.

Minister Ben Weyts ist derzeit in Gorinchem, in den Niederlanden, wo er vor dem Nationalkongress für Tierschutz über die flämische Tierschutzpolitik sprechen wird.