In Aalst (Ostflandern) wurde am gestrigen Samstagabend den Opfern des blutigen Überfalls durch die Nivelles-Bande vor 34 Jahren gedacht. Die Bande hatte am 9. November 1985 in Aalst zugeschlagen und acht Menschen ermordet. Am gestrigen Samstag war die letzte Gedenkfeier in dem Gebäude, in dem sich die dramatischen Taten abspielten, denn schon bald soll das Gebäude abgerissen werden und einem neuen Supermarkt weichen.