Grundwasserspiegel trotz starker Regenfälle im Oktober noch nicht wiederhergestellt

Der Oktober war überdurchschnittlich feucht. Vor allem in der ersten Monatshälfte hat es viel geregnet. Doch das war offenbar nicht genug, um den Grundwasserspiegel wiederherzustellen. "Der Regen war gut verteilt und es regnete auch lange Zeit. Das ist gut, und der Grundwasserspiegel ist im Vergleich zum September sicherlich gestiegen", sagt Katrien Smet vom flämischen Umweltamt. "Doch wir hatten eine sehr lange Dürreperiode und brauchen eigentlich noch viel mehr Regen.“

Und das zeigt sich an den Messpunkten in Flandern. An 35 Prozent der Messstellen ist das Grundwasser "niedrig", an 37 Prozent sogar "sehr niedrig". Dies gilt insbesondere für Flämisch-Brabant und Limburg.

Obwohl es derzeit keine Probleme mit der Wasserversorgung gibt und die Natur im Winter deutlich weniger Wasser braucht, müsste es noch lange Zeit weiterregnen, sagt Katrien Smet: "Nicht hin und wieder ein Regenguss, sondern ein anhaltender Regen. Wir müssen sicherstellen, dass die Bestände wieder aufgefüllt werden, bevor eine weitere Trockenzeit im Frühjahr oder Sommer eintritt."