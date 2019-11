Flanderns Regierung setzt auf Identität, will aber drastische Kürzungen im Kunstsektor: Wie geht das zusammen?

"Dramatisch", "bedauerlich", "eine verpasste Gelegenheit", "Belästigung": Dies sind die ersten Reaktionen aus dem Kultursektor auf die geplanten Einsparungen von Flanderns Ministerpräsident und Kulturminister Jan Jambon (N-VA). Leider werde das Folgen für die Zusammenarbeit, für die Effizienz, die Beschäftigung und letztlich für die Öffentlichkeit haben, heißt es.

"In ihrem Koalitionsvertrag erklärt die flämische Regierung, dass sie sich auf Kultur, Qualität und internationale Ausstrahlung konzentrieren wolle. Gleichzeitig muss der gesamte Kunstsektor erhebliche Einsparungen vornehmen: Kunstinstitutionen, -organisationen und Künstler. Doch wie die Regierung diese Pläne miteinander vereinbaren will, wird offen gelassen. Die Chancen, von denen im Koalitionsvertrag Sprache ist, lassen sich vorerst nicht in eine Politik umsetzen. Leider wurde auch der Kunstsektor dazu noch nicht konsultiert", hebt Leen Laconte, Direktorin von OKO, hervor.

Jambon plant, bis zu 6% der Betriebsmittel von Kultureinrichtungen und 60% (mehr als 5 Millionen Euro) der Projektförderungen einzusparen. "Eine so große Ersparnis blockiert die Zukunft der Kunst. Und es gibt keine wirkliche Alternative. Der Sektor bittet Ministerpräsident Jan Jambon, den aktuellen Stand der Projektbeihilfen aufrechtzuerhalten. Da die Wirkung dieser Einsparung sehr schnell sichtbar sein wird und die Branche ihr Fachwissen und ihre Professionalität nutzen will, um mit der Regierung an Lösungen zu arbeiten, bittet oKo darum, sich schnell mit dem Ministerpräsidenten beraten zu dürfen.