11. November 1918, Waffenstillstand: Gedenken überall im Land

In Belgien finden mehrere Gedenkfeiern aus diesem Anlass statt, darunter am Menenpoort (engl. Menin Gate) in der westflämischen Stadt Ypern. Das Ehrenmal ist den gefallenen Soldaten Großbritanniens und des Commonwealth gewidmet, die in den Schlachten um Ypern nicht identifiziert ohne eigenes Grab geblieben sind.

Seit 1928 wird in Ypern jeden Tag mit einer Zeremonie der Opfer des Ersten Weltkriegs gedacht. Dabei wird der 'Last Post' geblasen. Am frühen Morgen standen bereits zahlreiche Zuschauer unter dem Menentor.