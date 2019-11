Informator Paul Magnette gibt Überblick über Stand der Dinge in Belgien

Magnette spricht nun weiter mit allen zehn Parteien, obwohl eine Partei ohnehin für eine mögliche Koalition wegfällt. Es handelt sich um die französischsprachigen Christdemokraten von der CDH, die sich zuvor entschieden hatten in die Opposition zu gehen. Magnette wollte dies aber nicht explizit bestätigen.

Er betonte noch einmal: "Ich habe keine Option für eine Koalition." Zuerst will er eine inhaltliche Basis schaffen, auf der weitergearbeitet werden könne. Magnette macht sich also weiter Notizen. Der erste Punkt in jeder dieser Notizen sind die Zahlen über die Entwicklung dieses Landes, auch im Vergleich beispielsweise zu anderen europäischen Ländern. Mit EU-Kommissar Pierre Moscovici möchte er zudem die schlechte Haushaltslage von Belgien näher beleuchten.

Nächsten Montag wird Magnette zum König gehen, um ihn über den neuesten Stand der Dinge zu informieren. Wenn er ausreichende Fortschritte gemacht hat, kann sein Auftrag verlängert werden.