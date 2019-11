Künftiges Asylwohnheim in Bilzen in Flammen: "Höchstwahrscheinlich Brandstiftung"

Das Feuer brach vor Mitternacht in der "Arche Noah" aus, einem ehemaligen Pflegeheim in Spouwen, einer Teilgemeinde von Bilzen. Das Gebäude ist leer, aber ab Mitte Dezember sollen dort 140 Asylbewerber aufgenommen werden.

Es gebe keine Opfer, sagte Feuerwehrchef Frank Parthoens, aber der Schaden am Gebäude sei groß. "Wir hatten das Feuer relativ schnell unter Kontrolle. Jetzt werden vor allem Löscharbeiten an der Dachkonstruktion vorgenommen", so der Feuerwehrchef am Sonntagabend.

"Verrußte Balken seien alles, was vom Dach übrig geblieben sei“, berichten Augenzeugen. Im Inneren sei viel Rauch entstanden und die Wasserschäden seien groß.