Eine Tänzerin aus Gent ist Burleske-Weltmeisterin

Sie habe nicht erwartet, dass sie gewinnen würde, so die frischgebackene „Queen of Burlesque“ in London: „Das ist so seltsam, dass ich hier in London bin und dass mich hier jeder ‚Queen‘ nennt. Jeder um mich herum findet es mehr als normal, dass ich gewonnen habe aber ich halte das nicht für selbstverständlich. Ich fühle mich immer noch wie das kleine Mädchen aus dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin und nicht wie die Diva, die ich auf der Bühne bin.“

Mit der WM in London ist die Sache noch nicht zu Ende. Am kommenden Wochenende nimmt Zoe noch in Zürich an der Burleske-Europameisterschaft teil…