Festnahmen und Streikankündigung: Bei der Polizei hängt der Haussegen schief

Am Dienstag in der vergangenen Woche wurden verschiedene Einrichtungen der Sondereinheiten der belgischen Bundespolizei im Brüsseler Stadtteil Schaarbeek durchsucht. Auch an anderen Standorten fanden Haussuchungen statt. Diese Aktionen fanden im Rahmen von Ermittlungen „gegen eine kriminelle Organisation und wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung, Hehlerei und Betrug“ statt. Insgesamt wurden dabei 10 Personen festgenommen, darunter zwei Kripo-Mitglieder der Bundespolizei und ein Beamter der Lokalpolizei Brüssel-Süd.

Diese Vorgänge stehen in Zusammenhang mit einer breitgefächerter Ermittlung gegen Betrüger, die es auf Privatleute abgesehen hatten, die ihre Autos verkaufen wollten. An den Ermittlungen waren und sind rund 1.200 Polizisten beteiligt, die rund 200 Einzelaktionen durchführten. Konkret geht es dabei um eine Bande, die insgesamt 620 Straftaten begangen haben sollen. Sie nahm Kontakt zu Personen auf, die ihren Gebrauchtwagen über das Internet verkaufen wollten.

Dabei gaben sie an, den Wagen erwerben zu wollen. Sie wurden vor Ort vorstellig und sagten einen sofortigen Vorschuss zu, der vor den Augen der Verkäufer per Smart- oder Mobiltelefon überwiesen wurde. Damit gewannen die Täter das Vertrauen ihrer Opfer und nahmen den Wagen direkt mit. Die Verkäufer behielten oft sogar noch den Reserveschlüssel und Fahrzeugpapiere. Die Autos wurden aber sofort ins Ausland verbracht und der Vorschuss kam nie auf dem Konto der Geprellten an. Die Opfer dieser Betrugsmasche bemerkten erst nach einigen Tagen, dass sie hereingelegt worden waren. Was den in diesem Zusammenhang festgenommenen Polizisten konkret vorgeworden wird, ist nicht bekannt.