Feuer im neuen Asylzentrum in Bilzen durch Brandstiftung verursacht

Die belgische Einwanderungsbehörde Fedasiel will das Gebäude in Bilzen weiter nutzen, denn es herrscht in den letzten Wochen wieder ein Mangel an Aufnahmeplätzen. Die Behörde überprüft jetzt, ob an den anderen Standorten in Belgien, wo ebenfalls neue Zentren eröffnet werden sollen (in Gent in Ostflandern, in Zoutleeuw in Flämisch-Brabant sowie, Spa und Theux, beides Provinz Lüttich) ebenfalls zusätzliche Bewachung vonnöten ist. Fedasil arbeitet in dieser Frage sogar mit dem Nationalen Krisenzentrum zusammen.