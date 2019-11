Verhaftungen und Verfahren wegen Terrorfinanzierung und Anschlagsplanung

Am Montag sind in Belgien und in den Niederlanden sechs Personen festgenommen worden, die im Verdacht stehen, international Terroristen und Terrorismus finanziell unterstützt zu haben. In Belgien wurden in diesem Zusammenhang zwei Menschen verhaftet. Die Verdächtigen sollen Geld im Rahmen von Reisen in die Türkei und nach Syrien geschmuggelt und dort direkt an IS-Kreise übergeben haben. In Löwen stehen IS-Mitglieder vor Gericht, die in Belgien Anschläge verüben wollten.