Wie zwei kleine französischsprachige Parteien Magnette zu seiner Traumregierung verhelfen können

"Die Tatsache, dass diese beiden Parteien bereit wären, einer Regierung beizutreten, gibt Magnette die dringend benötigte Atempause, um an einer großen Koalition zu arbeiten, in der nicht alle zehn Parteien notwendig sind", so De Vadder.

Infolge der wenigen Sitze, die CDH (und/oder DéFI) einnehmen könnten, kann nämlich eine flämische Partei wegfallen. Bisher wurden in den meisten Szenarien die flämische liberale Open VLD und die flämische christdemokratische CD&V mit eingebunden, aber "mit den beiden kleinen französischsprachigen Parteien könnte man allein mit der CD&V oder allein mit der Open VLD auf flämischer Seite arbeiten", führt De Vadder weiter aus.

"Das macht die Position von Magnette sehr viel einfacher. Open VLD und CD&V sind beide in der flämischen Regierung (zusammen mit der nationalistischen N-VA, Red.!), und er muss beide nicht davon überzeugen, auf Bundesebene ohne die N-VA zu regieren."