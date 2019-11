Rassismus und Brandanschlag auf neues Asylzentrum sind "politischer Terror"

Nach dem Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Bilzen hat die Justiz Ermittlungen wegen des Verdachts auf Rassismus aufgenommen. Konkret wird gegen die Autoren und gegen das Verbreiten von Hasskommentaren auf den Brandanschlag ermittelt. In den sozialen Netzwerken waren Aussagen und Kommentare wie „Gut gemacht!“, „Endlich“ oder „Lasst es abbrennen“ zu lesen und in einem Fall lobte ein Mann den Brandanschlag in einer Videobotschaft sogar überschwänglich.

Die lokale Polizei ist mit Ermittlungen vor Ort beauftragt worden und soll mögliche Verstöße gegen die belgische Anti-Rassismus-Gesetzgebung festzustellen. Dazu gehört auch, herauszufinden, wer die jeweiligen Autoren sind. Rassismus und die Anstiftung zu Rassismus sind hier strafbar und werden mit Geldbußen oder Haftstrafen von bis zu einem Jahr geahndet. Inzwischen stehen alle Asylbewerberheime in Belgien unter Beobachtung. Derweil nahm im Oktober die Zahl der Asylbewerber in unserem Land wieder zu. Letzten Monat stellten rund 3.000 Menschen in Belgien einen Antrag auf Asyl. Das ist die höchste Zahl seit der Asylkrise im Jahr 2015.