Sechstagerennen Gent: Fahrer stürzt auf der Piste und liegt auf der Intensivstation

Der 21 Jahre alte belgische Radprofi Gerben Thijssen (Foto rechts) ist am Dienstagabend am ersten Wettkampftag des traditionsreichen Sechstagerennens von Gent schwer gestürzt. Nach einem Zusammenstoß mit einem Konkurrenten auf der Piste blieb Thijssen bewegungslos liegen. Später wurden bei ihm in einem Genter Krankenhaus drei kleine Hirnblutungen diagnostiziert.