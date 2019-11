Siebenkämpferin Nafi Thiam verzichtet auf die Hallen-WM

Die belgische Siebenkämpferin Nafi Thiam gab am Dienstag bekannt, dass ihre Ellenbogenverletzung nicht schwer sei und dass sie deshalb auch nicht operiert werden müsse. Sie werde aber auf eine Teilnahme an der Indoor-WM verzichten, um den Ellenbogen zu schonen. Ihr primäres Ziel seien die Olympischen Spiele in Tokio, so Thiam bei einer Pressekonferenz.