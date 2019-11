Antwerpens Müllmänner beklagen zunehmende Gewaltbereitschaft bei Autofahrern

Die Müllmänner von Antwerpen schlagen Alarm. Sie werden immer öfter von ungeduldigen Autofahrern bedrängt, bedroht und angegriffen. Die Aggressivität gegenüber den Müllmännern, die in Antwerpen in der Innenstadt oft nachts den Abfall abholen, wächst, vor allem, wenn sie in engen Gassen oder Einbahnstraßen unterwegs sind. Einige der Müllmänner wurden schon mit Messern oder Pistolen bedroht, wie sie gegenüber VRT NWS angaben.