Bahn und Infrabel wollen autonome Züge in Brüssel testen

Die belgische Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB und der bahneigene Infrastrukturdienstleister Infrabel haben angekündigt, in absehbarer Zeit autonome Züge in der Brüsseler Nord-Süd-Verbindung testen zu wollen. Diese wichtige Bahnverbindung im belgischen Reisezugverkehr wird gerade in Phasen modernisiert und digitalisiert (gerade wurden Dutzende Weichen und Signale sowie ein Hauptstellwerk digitalisiert - siehe nebenstehenden Beitrag).