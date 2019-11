Bald neue Autonummern in Belgien: Sie fangen mit der Zahl „2“ an

Noch vor dem Jahreswechsel beginnt für die siebenstelligen rot-weißen Fahrzeugkennzeichen in Belgien eine neue Kombinationsrunde. Die seit 2010 geltende Version, die mit einer „1“ beginnt, ist quasi durch und so fangen die neuen Autonummern mit einer „2“ an. Weiterhin wird bei den dreistelligen Buchstabenkombinationen innerhalb der Kennzeichen auf frivole Kurzwörter oder auf Parteienkürzel verzichtet.