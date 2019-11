Donald Tusk im Europakolleg in Brügge zum Brexit: „Das Ende des British Empire!“

Tusk zog in Brügge eine Art Bilanz seiner fünfjährigen Amtszeit. Überall wurde er gefragt, warum die Briten sich das antun, z.B. auf offiziellen Reisen nach Südafrika, Indien, Kanada, Australien oder anderen Ländern, so Tusk in Brügge.

Im Hinblick auf die anstehenden Wahlen appellierte er an die Briten: „Gebt nicht auf. In diesem Spiel hatten wir bereits Nachspielzeit. Jetzt sind wir in der Verlängerung. Vielleicht geht es sogar ins Elfmeterschießen." Tusk erinnerte daran, dass er alles dafür getan habe, die Frist für den Brexit zu verlängern, um den Briten Zeit zum Nachdenken und für eine mögliche Kehrtwende zu gewinnen.