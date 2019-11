Flanderns Kultursektor protestiert gegen die Sparmaßnahmen

Am vergangenen Samstag wurde bekannt, dass die neue flämische Landesregierung bei der Kultur massiv den Rotstift ansetzt. Bei den Kultureinrichtungen in Flandern werden die strukturellen Zuschüsse um 6 % gesenkt und nur bei insgesamt sieben Einrichtungen der „Hochkultur“ beschränkt sich der einzusparende Prozentsatz auf 3 %.

Das ist der Fall in folgenden Einrichtungen: Vooruit in Gent, deSingel in Antwerpen, AB in Brüssel, het Kunsthuis (Opera Vlaanderen und Ballet Vlaanderen), das Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic und beim Concertgebouw Brügge. Noch schlimmer trifft es den unabhängigen und freien Kultursektor sowie einige Produktionen auch in den oben genannten Instituten. Hier werden die Projektzuschüsse um sage und schreibe 60 % gesenkt.