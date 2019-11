Jan Jambon: „Der Kultursektor soll einen alternativen Haushalt vorschlagen“

Jan Jambon indessen verteidigte weiter seine Vorgehensweise und versuchte sich in Rechtfertigungen: „Die Kulturvereinigungen können mich als ihren Bundesgenossen ansehen, denn wir haben die gleichen Ambitionen: Flandern strahlen lassen und Talente fördern. Doch ich bitte sie, auch ihr Scherflein zu den Einsparungen beizutragen, um auch andere gesellschaftliche Notwendigkeiten anpacken zu können.“

Der Kulturminister gab auch zu verstehen, dass der Kultursektor im Bereich Projektzuschüsse prioritär behandelt werde, wenn andernorts Budgets frei würden. Zudem würden nicht einfach 5 Mio. € eingespart, denn 1 Mio. € fließe in den Jugendbereich.

Der Kulturhaushalt würde überdies generell gesehen nicht wirklich kleiner, denn 15 Mio. € würden auch investiert, wovon in den kommenden Jahren bis 2021 einige Einrichtungen profitieren würden: KMSKA Königliche Museen für Schöne Künste), das Kaaitheater in Brüssel, das Antwerpener Kunstmuseum M HKA, die Oper von Gent und die Bourla-Schauburg in Antwerpen, die World Choir Games, der Filmfonds, Literatuur Vlaanderen und das Opern-Ballet von Flandern. Hinzu kommen noch drei Museen in der Provinz Limburg: Z33, Alden Biesen und das Freilichtmuseum in Bokrijk.