Weiter Streik bei De Lijn aber nur noch in Flämisch-Brabant

Am Donnerstagmorgen wurde der Berufsverkehr in der Provinz Flämisch-Brabant einmal mehr von einem Streik der Busfahrer von De Lijn beeinträchtigt. Schwerpunkte sind hier in erster Linie die Linien und Regionen rund um Löwen und am Brüsseler Rand. Noch immer schwelt der Sozialkonflikt rund um eine allgemein schlechte Personalorganisation und um einen akuten Mangel an Personal (siehe nebenstehenden Bericht).

Zerstrittene Gewerkschaften

Inzwischen zeigt sich aber auch, dass die Gewerkschaften bei De Lijn zerstritten sind. Während die sozialistische ACOD als radikal und unnachgiebig gilt, wird der christlichen ACV eine zu große Nähe zu den Arbeitgebern und eine zu große Kompromissbereitschaft vorgeworfen.