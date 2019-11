Flämische Künstler verhüllen 60 % eines Werks aus Protest gegen Einsparungen der Regierung

Rund 200 flämische Künstler haben ein Foto oder ein Video eines ihrer Werke geteilt, das zu 60 % verhüllt ist. Sie protestieren damit gegen die geplanten Einsparungen der rechtskonservativen Regierung in Flandern, die Projektbeihilfen um 60 % kürzen will. Der neue flämische Ministerpräsident und Kulturminister Jan Jambon (N-VA) verursache durch seine Maßnahmen einen Rückgang von Kunst und Kulturerbgut von 60 %, so der Künstlerverband State of the Arts.