EM-Qualifikation Russland-Belgien: echter Test für die Roten Teufel

In Sankt Petersburg wird sich am Samstagabend zeigen, ob Belgien gegen Russland gewinnen und den ersten Platz in seiner Gruppe absichern kann. „Wir brauchen diese Art von Wettkämpfen“, sagte Bundestrainer Roberto Martinez am Freitag auf der Pressekonferenz. Am Stadion dürfte der Ausgang des Spiels jedenfalls nicht liegen. Denn in Sankt Petersburg wurden die Belgier 2018 zwar im Halbfinale von Frankreich geschlagen, aber sie siegten auch über England und erreichten erstmals bei einer Fußballweltmeisterschaft einen Podiumplatz.