Größte belgische Handelsmission je in China: fünf Tage, um zu verkaufen und zu lernen

Die Zeiten sind vorbei, als ein mittelständischer Betrieb einen Termin mit einem Staatsunternehmen vereinbaren konnte, weiß Bart Horsten, der seit 23 Jahren als Unternehmer und Berater in China aktiv ist: „Mittlerweile haben die Chinesen selbst Geld, Technologie und Marketingkompetenz.“

Fachautor Pascal Coppens hat ein Buch über Innovation in China geschrieben und bestätigt, dass die Chinesen in vielen Bereichen aufgeholt und den Westen auch überholt haben. „Wir sollten heute insbesondere nach China schauen, um zu lernen, nicht nur um zu verkaufen. In einem Markt mit 1,4 Milliarden Konsumenten erfolgt Innovation in einem schnellen Tempo. Als belgisches Unternehmen kann man hier lernen, wie effizientes Innovieren und Produzieren geht.“