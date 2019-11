Sankt Nikolaus, froh und munter in Antwerpen angekommen!

Alle Jahre wieder … ist der Eintritt von „Sinterklaas“ in Antwerpen ein Großereignis. Tausende Kinder warteten am Samstagnachmittag mit Eltern und Großeltern am Kattendijkdock. Gegen halb zwei lief das Dampfschiff aus dem fernen Spanien ein. An Bord der heilige Mann mit seinen lustigen Gesellen, seinen Nichten Conchita und Palomita und Säcken voller Geschenke. Begrüßt wurde er auch in diesem Jahr vom Antwerpener Bürgermeister Bart De Wever. Um 15 Uhr konnte der Nikolaus sich endlich mit erlösenden Worten an die vielen Kinder richten: In diesem Jahr sind alle brav gewesen!