Brüssel verhängt 200 Euro Geldbuße für weggeworfene Zigarette

AB 2020 kostet ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel in der Gemeinde Brüssel den Zuwiderhandelnden 200 Euro: vier Mal mehr als gegenwärtig. Gleichzeitig startet die verantwortliche Stadträtin Zoubida Jellab (Ecolo) eine Sensibilisierungskampagne und verteilt u. a. tragbare Aschenbecher. An Tram- und Bushaltestellen werden ebenfalls Aschenbecher installiert. Und statt sechs Beamte werden in Zukunft neun Beamte auf die Befolgung der Vorschriften achten.