EM-Qualifikation: Belgien gewinnt in Russland mit 1:4

Mit einer Glanzleistung in Sankt Petersburg haben die Roten Teufel auch ihr neuntes Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft gewonnen. Damit behält Belgien seine Spitzenposition in der Gruppe I.

Bundestrainer Roberto Martinez hatte das Länderspiel gegen Russland als ersten ernsthaften Test für seine Mannschaft ins Auge gefasst. Das schien sich auch in den ersten Spielminuten vor 68000 Zuschauern in Sankt Petersburg zu bestätigen.

Als der Dortmunder Thorgan Hazard nach einem Assist von Bruder Eden (Real Madrid) in der 19. Minute allerdings das erste Tor schoss, wurde schnell deutlich, dass Belgien zu stark für diese Qualifikationsgruppe ist. Neben Russland gehören auch Wales, Schottland, San Marino, Kasachstan und Zypern (nächstes Spiel am kommenden Dienstag) in die I-Gruppe.