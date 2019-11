Preis für beste Leichtathleten geht an Nafissatou Thiam und Bashir Abdi

In Sint-Truiden sind am Samstag die „Gouden Spike“ für die besten belgischen Leichtathleten der vergangenen Saison verliehen worden. Zum siebten Mal in Folge ging der Goldene Schuh bei den Frauen an die Siebenkämpferin Nafissatou Thiam. Bei den Herren durfte Marathonläufer Bashir Abdi den Preis erstmals in Empfang nehmen.