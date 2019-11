Child Focus: Harte Kampagne gegen Kindesmissbrauch und Aufruf, um IS-Kinder nach Belgien zu holen

Seit März dieses Jahres seien bereits fünf belgische Kleinkinder, die jünger als 5 Jahre waren, in den IS-Lagern Al-Hol und Al-Roj in Syrien und Irak gestorben, meldet Child Focus. In diesen Lagern leben viele Frauen und Witwen von IS-Kämpfern aus unserem Land mit ihren Kindern. Der Bürgerkrieg in Syrien, die Kämpfe zwischen den Alliierten und kurdischen Verbänden auf der einen Seite und der islamistischen Terrororganisation IS auf der anderen Seite sowie die allgemein schlechten Lebensumstände in den Lagern sind die Ursache für diese Todesfälle heißt es weiter bei Child Focus.

Child Focus erwartet von der (scheidenden und lediglich geschäftsführenden) belgischen Regierung, dass sie die verbleibenden rund 70 Kinder von hiesigen IS-Kämpfern nach Belgien holt oder zumindest in einem Drittland in Sicherheit bringt. Heidi De Pauw (Foto oben), die Direktorin von Child Focus, sagte gegenüber der flämischen Tageszeitung De Morgen eindringlich: „Die Kinder haben keine Zeit mehr.“ Weder Premierministerin Sophie Wilmès, noch der scheidende belgische Außenminister Didier Reynders (beide MR) wollten sich gegenüber den Medien bisher dazu äußern.