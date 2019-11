"Gigantische Möglichkeiten für Flanderns Unternehmen"

„China ist gigantisch wichtig. China ist unser zehntgrößter Exportpartner. Das betrifft ein Volumen von 6,4 Mia. € pro Jahr und China ist unser siebtwichtigster Importpartner mit 14 Mia. €. Das sind also gigantische Beträge und gigantische Möglichkeiten für unsere Unternehmen. Derzeit werden Verträge und ‚Memorys of Understanding‘ von den Unternehmen unterzeichnet. Damit werden hier mit diesem gigantischen chinesischen Markt wichtige Geschäfte verabredet. Dafür machen wir das hier.“

Der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijd zufolge werden im Rahmen dieser belgischen Handelsmission alleine von flämischen Unternehmen 75 Verträge unterzeichnet, 31 in Shanghai und 44 in Peking. Im Anschluss an die China-Handelsmission reisen rund 30 Unternehmen aus Flandern weiter ins unruhige Hongkong.