Zwei Tote und fünf Verletzte durch Kohlenmonoxid-Vergiftung

In einem Wohnhaus auf der Staatsbaan in Zulte (Foto) in der Provinz Ostflandern sind in der Nacht zum Montag zwei Personen durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben gekommen. Fünf weitere Bewohner des Gebäudes mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden, denn sie zeigten die gleichen Symptome, als die Rettungskräfte eintrafen.