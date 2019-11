Hochwasser in Venedig: Mosaik von Luc Tuymans im Palazzo Grassi muss verschwinden

Möglicherweise ist dieser Boden nach dreimaliger Überschwemmung angegriffen, denn leider ist Seesalz stärker als Marmor. Die Salzkristalle können das Jahrhunderte alte Marmor gut und gerne beeinträchtigt haben. Der Besitzer des Palastes will kein Risiko eingehen und sein historisch wertvolles Kulturdenkmal so schnell wie möglich untersuchen und saubermachen lassen…

Leider wird das Mosaik von Luc Tuymans, das an dieser Stelle noch bis zum Ende der Biennale bzw. der Ausstellungsreihe "La Pelle" zu sehen sein sollte, nicht wieder gelegt werden können. Was damit jetzt geschieht, ist noch unklar. „Schwarzheide“ bei der Biennale von Venedig sollte so etwas wie die internationale Krönung des Schaffens dieses belgischen Ausnahmekünstlers sein, doch die Lagunenstadt dachte wohl anders darüber…