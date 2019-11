Keine Ladestationen: De Lijn verzichtet auf Tests mit E-Bussen in Gent

Vor einiger Zeit kündigte die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn an, noch vor dem Jahreswechsel bis zu 20 E-Busse des Herstellers VLD aus Roeselare (Westflandern) in den Groß- und Zentrumstädten Gent, Löwen und Antwerpen mit Fahrgästen an Bord testen zu wollen, doch zumindest aus den Testfahrten in Gent wird vorläufig nichts. Obschon De Lijn diese Busse bereits angekauft hat, liegen Probleme mit den Bau- und Betriebsgenehmigungen für die Ladestationen in Gent vor. Die Batterien der E-Busse von VDL müssen mehrmals am Tag aufgeladen werden.

Auch in Löwen und in Antwerpen starten die Testfahrten erst etwas später. In Löwen kann De Lijn die Busse an Ladestationen auf dem Gelände der Universität (KU Leuven) aufladen und auch in Antwerpen konnte inzwischen ein Standort auf einem privaten Gelände gefunden werden und zwar an der Uniklinik UZA Edegem. Doch in Gent ist noch nichts passiert.

Offenbar hat De Lijn die Tatsache unterschätzt, dass zum Bau von Ladestationen im öffentlichen Raum Bau- und Betriebsgenehmigungen beantragt werden müssen. Dort heißt es, dass die Stadt Gent trotz ihrer Vorhaben in Richtung nachhaltige Mobilität in Sachen Genehmigungen keine Bewegung an den Tag gelegt habe.