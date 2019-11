Leuchtreklamen sollen Obdachlosen abends den Weg zu Schlafstellen weisen

In Brüssel ist ein Weg gefunden worden, um Obdachlosen und Flüchtlingen, die kein Dach über dem Kopf haben, den Weg zu Schlafstellen oder zu Einrichtungen zu weisen. Leuchtreklamen an den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs zeigen Informationstafeln mit allerlei Möglichkeiten und Adressen in der Nähe, wo Hilfe angeboten wird.