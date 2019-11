Superman und Batman: Superhelden im Jüdischen Museum in Brüssel

Die ersten jüdischen Comics, die in New York erschienen, befassen sich mit der schwierigen Integration der Auswanderer aus Europa in den USA und genauer in New York. In einem Sprachenmix zwischen Jiddisch und Englisch verfasst, flossen allerdings schon damals die ersten Gags und Witze in diese Geschichten, die die Ausstellung „Superheroes never die“ im Jüdischen Museum in Brüssel zeigt.

In der Zwischenkriegszeit und im Zuge des Aufkommens des Faschismus und der Nationalsozialisten in Deutschland tauchen vermehrt in diesen Comics auch antifaschistische Themen auf, denn einige Superhelden nehmen es mit den Nazis auf. Gleichzeitig klappt die Integration der Juden in der US-Gesellschaft und doch legen sich auch einige der jüdischen Comiczeichner amerikanisierte Namen zu.

(Lesen Sie bitte unter der Illustration weiter)