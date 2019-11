Bäckerei-Gruppe aus Limburg übernimmt einen Konkurrenten von Dr. Oetker

Die Bäckerei-Gruppe Crelem Bakeries aus der Provinz Limburg hat ein Standbein in Westflandern bekommen. Das Unternehmen übernimmt seinen dort aktiven Konkurrenten Vermaut’s Boerenbrood vom deutschen Lebensmittelkonzern Dr. Oetker. Vermaut’s ist eines der ältesten Bäckereiunternehmen des Landes und wurde bereits 1989 in Lendelede in Westflandern gegründet.