Belgien qualifiziert sich mit der vollen Ausbeute für die EM

Die Roten Teufel haben sich mit einem 6:1-Sieg gegen Zypern am Dienstagabend mit 30 von möglichen 30 Punkten als Gruppensieger für die Europameisterschaft qualifiziert. Zwar gerieten die Belgier nach knapp einer Viertelstunde in Rückstand, doch noch in der ersten Halbzeit wurden die Zyprioten an die Wand gespielt. Der zweite Durchgang war eigentlich nur noch Formsache.