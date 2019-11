Biergigant AB InBev wird für Lieferungen in Innenstädten auf E-Trucks setzen

An diesem Mittwoch allerdings herrscht bei AB InBev in Belgien keine gute Laune. Die Beschäftigten der Biergiganten haben die Arbeit für 24 Stunden niedergelegt. Zuvor geführte Tarifverhandlungen wurden abgebrochen, denn die Gewerkschaften zeigten sich nicht zufrieden.

Gestreikt wird in allen Bereiche und zwar sowohl bei den Arbeitern und den Angestellten, als auch in der Führungsetage. Fast alle Beschäftigten bei AB InBev in allen Standorten des Unternehmens in Belgien sind unzufrieden. Sie fordern eine korrekte Auszahlung der Löhne und Gehälter sowie das Respektieren der Regeln zur Sozialversicherung innerhalb der Bezahlung.

Nicht zuletzt fordern die Gewerkschaften auf allen Ebenen Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien. Für Donnerstag sind neue Gespräche mit der Direktion angesetzt worden.