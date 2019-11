Feuer auf dem Dach der zentralen Messehalle am Heizel

Auf dem Dach der zentralen Messehalle von Brussels Expo am Heizel war am späten Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Eine schwarze Rauchwolke war von überall her in Brüssel zu sehen. Nach Angaben der Feuerwehr entstand der Brand bei Dacharbeiten an dieser Halle 5. Die Halle war zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers ungenutzt. Verletzte sind nicht zu beklagen. Der Brand konnte glücklicherweise rasch gelöscht werden.