Umfrage: Drei Viertel aller Belgier wollen nicht bis 65 Jahre arbeiten

Während die Politik hierzulande das Rentenalter für die Arbeitnehmer sukzessive nach oben drängt, haben die hiesigen Arbeitnehmer offenbar nicht vor, dem zu folgen. Nach derzeitiger Gesetzeslage in Belgien liegt das gesetzliche Rentenalter bei 65 Jahren für diejenigen, die spätestens am 31. Januar 2025 in Rente gehen; bei 66 Jahren für diejenigen, die frühestens am 1. Februar 2025 und spätestens am 31. Januar 2030 in Rente gehen und bei 67 Jahren für diejenigen, die frühestens am 1. Februar 2030 in Rente gehen.

Doch Hermina Van Coillie von Securex gab gegenüber VRT NWS zu verstehen, dass in unserem Land eine Art „Widerstand“ dagegen vorherrscht, dass man bis zum gesetzlichen Rentenalter arbeiten gehen muss und dies trotz und gerade weil die Politik das Rentenalter anheben wird: „Die Menschen dazu verpflichten, länger zu arbeiten, hilft dabei nicht.“