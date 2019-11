Zwei belgische IS-Frauen sind mit ihren sechs Kindern in der Türkei angekommen

Die belgische Justiz hatte die beiden Frauen in Abwesenheit wegen Beteiligung an terroristischen Aktivitäten und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor Gericht gestellt und verurteilt. Auch aus diesem Grunde ordnete das Berufungsgericht die sofortige Festnahme der beiden an, sobald sie in Belgien ankommen oder in einem Land, das mit Belgien ein Kooperationsabkommen in Sachen Justiz hat.

Inzwischen befinden sich neben Wieland und Abouallal noch fünf weitere Frauen und Männer sowie deren Kinder in Händen der türkischen Justiz, denen Verbindungen zur oder die Mitgliedschaft in islamistischen Terrorgruppen vorgeworfen werden. Zudem sollen zwei als gefährlich und radikal geltende IS-Frauen aus einem syrisch-kurdischen Lager in die Türkei entkommen sein. Wo diese sich befinden, ist den belgischen Behörden nicht bekannt.

Belgien und andere EU-Länder haben derzeit Probleme mit solchen Vorgängen. Überall wird darauf gedrängt, die Kinder von IS-Anhängern nach Belgien zu holen und international wird gefordert, dass die einzelnen Länder „ihre“ IS- oder zu anderen radikalislamischen Gruppen gehörenden Kämpfer selbst vor Gericht stellen sollen. Zudem drohte die Türkei erst kürzlich damit, solche Leute in ihre Heimatländer abschieben zu wollen.