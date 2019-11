Zivilgesellschaft schließt sich Protesten gegen Sparwut der flämischen Regierung an

Zu den Organisationen zählen Gewerkschaften, Krankenkassen, Jugendbewegungen und das Minderheitenforum. Im Durchschnitt müssen sie bei insgesamt 3 Milliarden Subventionen 6% einsparen. Das sei unmöglich, sagt Wouter Hillaert von der Bürgerbewegung Hart boven Hard.

Es sei verrückt, dass die Regierung genau bei dem spart, was Flandern so besonders mache, wie ihre Kunst und ihr Vereinsleben, so Wouter Hillaert. Er hat den Brief mitunterzeichnet. "6 Prozent scheinen nicht viel zu sein, aber es ist die soundsovielste Einsparung. Viele Vereinigungen sagen uns, dass sie auf dem Zahnfleisch gehen. Es geht nicht um eine kleine Nische in unserer Gesellschaft, es geht um Millionen von Flamen, die sich jede Woche für eine dieser Vereinigungen engagieren. Sie spüren das am eigenen Leibe.“

Auch der Kultursektor hat bereits gegen die Einsparungen der flämischen Regierung protestiert. Jetzt schließt sich die gesamte Zivilgesellschaft dem Protest an. "Wenn die Regierung wirklich in ein ‘warmes‘ Flandern investieren will, wird sie ihre katastrophalen Pläne für die Zivilgesellschaft, die öffentlichen Dienste und den Kultursektor zurückschrauben", heißt es in dem offenen Brief.

Die Aktionen werden in der Woche vom 2. Dezember unter dem Namen VuurWerk (deutsch: Feuerwerk) stattfinden. Höhepunkt wird eine Veranstaltung am 5. Dezember sein. Dies geschieht auf dem Martelaren-Platz, vor dem Büro von Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) in Brüssel. Die Mitarbeiter der VRT hatten bereits angekündigt, sich an diesem Tag gegen die vorgeschriebenen Einsparungen beim öffentlich-rechtlichen Sender zu wehren. Der Kultursektor und die breite Zivilgesellschaft beteiligen sich nun daran. Es handelt sich um Organisationen wie Beweging.net, Okra vzw, Vlaamse Jeugdraad, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chirojeugd Vlaanderen, Cavaria, Minderhedenforum, Zij-kant, Sensoa, Ella und Kif Kif.