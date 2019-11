Sieben führende belgische Unternehmen wollen gemeinsam Wasserstoff importieren

Die Importe sollen Belgien helfen, das Klimaziel zu erreichen, das besagt, dass die CO2-Emissionen Belgiens im Jahr 2050 um 80 Prozent niedriger sein müssen als 2005.

Wasserstoff ist ein Gas und kommt in der Natur nicht frei vor. Dazu muss Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten werden. Um dies nachhaltig zu machen, muss der hierfür benötigte Strom aus Sonne und Windenergie gewonnen werden. Der Wasserstoff muss deshalb vor allem in Ländern mit viel Sonne und Wind produziert werden, wie Chile oder Oman.

In Belgien gibt es davon nicht genug. Sieben Unternehmen arbeiten nun diesbezüglich zusammen und untersuchen, ob Wasserstoff per Schiff aus aller Welt nach Belgien transportiert werden kann.

Deme, Engie, Exmar, Fluxys, der Antwerpener Hafen, der Zeebrügger Hafen und WaterstofNet haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um ihre Expertise koordiniert zusammenzuführen und so Schritte in Richtung einer belgischen Wasserstoffwirtschaft zu unternehmen. In der ersten Phase analysieren die Partner gemeinsam die gesamte Wasserstoff-Import- und Transportkette. Ziel ist es, die finanziellen, technischen und regulatorischen Aspekte der verschiedenen Komponenten der Logistikkette abzubilden. Dies sollte den besten Weg zum Transport von Wasserstoff aufzeigen. Auf dieser Basis werden konkrete Projekte erarbeitet.

Der Wasserstoff könnte zum Beispiel per Schiff zum Hafen von Zeebrügge oder Antwerpen transportiert werden. Wahrscheinlich in flüssiger Form.



"Als internationaler Träger von Erdgas und anderen petrochemischen Gasen will Exmar dazu beitragen, zu untersuchen, wie die Transportkette von Wasserstoffgas auf die effizienteste und wirtschaftlichste Weise entwickelt werden kann", sagt Nicolas Saverys von Exmar.

"Zeebrügge ist bereits heute ein wichtiger Anlegeplatz für die aus der belgischen Nordsee gewonnene Windenergie", sagt Joachim Coens, Geschäftsführer des Hafens von Zeebrügge. "Wenn Wasserstoff die Lösung für den Transport und die Speicherung von Energie sein kann, kann dies perfekt in Zeebrügge geschehen, wo Speicherkapazitäten, Pipelines und langjähriges Know-how zur Verfügung stehen.