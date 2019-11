Unternehmertag: Viele KMU unterstützen lokale Verbände

Selbständige und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bieten nicht nur jede Menge Arbeitsplätze und sind gut für die Wirtschaft, sie investieren auch jedes Jahr Hunderte von Millionen in lokale Verbände und Wohlfahrtsverbände. Das ist die Botschaft des belgischen Verbandes unabhängiger Unternehmer UNIZO am Unternehmertag. Einige der Sponsorunternehmen wurden geehrt. Eine Umfrage zeigt, dass 8 von 10 Unternehmern das lokale Clubleben unterstützen. So wurde ein Empfang von dem Verein ohne Erwerbszeck Honk organisiert, einem Wohn- und Arbeitsprojekt für Menschen mit Behinderungen, der vom örtlichen Weinhändler unterstützt wird. Dieser empfiehlt seinen Kollegen, sich zu beteiligen.