An diesem Sonntag in Brüssel: Demo gegen Gewalt an Frauen

An diesem Sonntagnachmittag um 14.00 Uhr wird am Zentralbahnhof in Brüssel eine Demonstration im Rahmen des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen starten. Der Tag wird auch „Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“ genannt und er wird eigentlich einen Tag später, jährlich am 25. November, abgehalten.