Ist die Bahn das Waisenkind Belgiens? Bahn-Chefin: "Die Regierung hat keinerlei Vision zu Verkehr und Bahn“

Im Interview kritisiert die Eisenbahnchefin auch die Regierung scharf. Seit 2012 wartet die NMBS auf eine neue Managementvereinbarung. "Wir arbeiten hier hart daran, kleine Schritte vorwärts zu machen. Es wird von mir jedoch erwartet, dass ich tiefgreifende Reformen in Richtung eines modernen Eisenbahnunternehmens durchführe. Es tut mir leid, aber in diesem Zusammenhang können NMBS und Infrabel nicht mehr tun, als am Rande zu arbeiten. Ich erwarte, dass die Regierung an der Eisenbahnmobilität arbeitet."

Dutordoir bedauert auch das Fehlen langfristiger Investitionspläne. "Jetzt haben wir Horizont 2020. Was bedeutet das? Wir haben das Geld, um mit der Arbeit an Bahnhöfen oder Gleisen zu beginnen oder Züge zu bestellen, aber wir haben keine Ahnung, ob wir nach drei Jahren noch das Geld haben, die Arbeiten abzuschließen.

"Ich habe alle Parteivorsitzenden vor den Wahlen kontaktiert. Zwei von ihnen empfingen mich. Zu Beginn der Regierungsbildung habe ich mich noch einmal an die Politik gewandt. Die ehemaligen Vor-Regierungsbildner besuchten den Energiesektor. Die NMBS wurde vergessen."

Das vollständige Interview mit Sophie Dutordoir in De Tijd finden Sie über diesen Link (auf Niederländisch).