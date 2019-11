Mitglied rechtsextremer Gruppe zeigt Hitlergruß bei Besuch an Gedenkstätte Festung Breendonk.

Die Fakten stammen aus August 2019. Der neu gegründete flämische Zweig der rechtsextremen 'Right Wing Resistance' (dt. 'Widerstand des rechten Flügels') besuchte mit einigen Mitgliedern und Sympathisanten das Fort Breendonk. Während des Zweiten Weltkriegs nutzten die Nazis das Fort als Durchgangslager für Dissidenten, Widerstandskämpfer und Juden. Heute dient das Fort als Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs.

Bei demjenigen, der sich mit dem Hitlergruß fotografieren ließ, handelt es sich um den Sohn eines ehemaligen Parlamentsabgeordneten des rechtsextremen Vlaams Belang. Die VRT-Recherche zeigt, dass der junge Mann häufiger an Aktivitäten der rechtsradikalen Gruppierung ‘Voorpost‘ und der rechtsextremen Gruppe ‘Generation Identität‘ teilnimmt. Vor kurzem noch, nach dem Brand in Bilzen, veröffentlichte er eine Reaktion in den sozialen Medien, in der er sagte: "Es wäre besser gewesen, wenn sie gewartet hätten, bis sie drin sind".