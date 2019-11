Brüssel: Zehntausend Teilnehmer bei Demonstration gegen Gewalt an Frauen

Im Zentrum von Brüssel nahmen mindestens 10.000 Menschen an einer Demonstration gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen teil. Die Demonstranten wollen, dass mehr in Prävention und Hilfe für die Opfer, aber auch in Hilfe für die Täter investiert wird. Zu Beginn der Demonstration wurden die Namen der Frauen, die in diesem Jahr in Belgien ermordet wurden, aufgerufen.